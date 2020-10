Il portiere argentino si è rotto il menisco interno del ginocchio destro in nazionale: giovedì sarà operato a Villa Stuart. Tempi di recupero stimati in 3-4 settimane: salterà sicuramente le sfide contro Parma e Spezia, a rischio anche le gare col Milan e col Sassuolo

Una brutta notizia per l’Udinese e per Luca Gotti che dovrà fare a meno per circa un mese di Juan Musso . Il portiere classe 1994, infatti, ha riportato la rottura del menisco interno del ginocchio destro durante un allenamento con la nazionale argentina. A riportarlo è la stessa società bianconera con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web: “Udinese Calcio comunica che Juan Musso ha riportato, nel corso di una seduta di allenamento con la nazionale argentina, la rottura del menisco interno del ginocchio destro. Il calciatore rientrerà in Italia e sarà operato giovedì mattina presso la clinica Villa Stuart di Roma dal Professor Mariani”, si legge nella nota.

I tempi di recupero

vedi anche

Le formazioni delle 20 di Serie A dopo il mercato

Musso ha già lasciato il ritiro della nazionale per far rientro in Italia, dove giovedì si sottoporrà a intervento chirurgico: al suo posto il Ct Scaloni ha convocato Jeremias Ledesma, portiere del Rosario Central. I tempi di recupero sono stimati in 3-4 settimane: Musso salterà sicuramente dunque le sfide di campionato contro Parma e Spezia, e molto probabilmente anche quella contro il Milan in calendario l’1 novembre. Possibile rientro contro il Sassuolo l’8 novembre o il 22 per la sfida al Genoa.