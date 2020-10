Secondo quanto riporta l'Ansa il difensore nerazzurro, in ritiro a Tirrenia con l'Italia Under 21, è risultato negativo al primo tampone e positivo al secondo. Tamponi per tutti anche all'Inter e allenamenti individuali

Il giocatore dell'Inter Alessandro Bastoni è risultato positivo al Covid in un test compiuto nel ritiro della nazionale Under 21, dopo un primo tampone che era negativo. Lo riporta l'agenzia Ansa. Per lui, come per tutti gli Azzurrini nel ritiro di Tirrenia, subito un terzo tampone il cui risultato è atteso nel pomeriggio. Se negativo, il giocatore dovrà comunque essere sottoposto a un altro tampone perché ne servono due negativi consecutivi dopo una positività. In caso di positività, il difensore rientrerà subito a Milano per la quarantena, che comunque non impaterebbe sulla squadra, avendola lasciata con l’ultimo tampone di domenica sera negativo.