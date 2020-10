Due calciatori del gruppo allenato da Paolo Nicolato sono risultati positivi al Covid-19 dopo il secondo tampone effettuato nella giornata di martedì. Squadra in isolamento fiduciario, annullata la seduta di lavoro in programma a Tirrenia. Oggi altri esami molecolari per la delegazione formata da calciatori e staff. Venerdì c'è la partita contro l'Islanda GENOA, I PRIMI 10 TESSERATI POSITIVI NON SONO ANCORA GUARITI

Il coronavirus stoppa gli allenamenti dell'Under 21 di Paolo Nicolato. Due calciatori del gruppo azzurro, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione agli Europei di categoria in calendario venerdì con l'Islanda, sono infatti risultati positivi al Covid-19 dopo il secondo tampone. I risultati dei test sono stati comunicati nella tarda serata di martedì: i due calciatori in questione, totalmente asintomatici, erano risultati negativi al primo tampone effettuato domenica e da protocollo erano stati ammessi al gruppo squadra.