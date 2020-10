Ispettori a Castel Volturno, controllo sulla bolla

Gli ispettori della Procura FIGC si sono recati nella "bolla" dove gli azzurri stanno rispettando l'isolamento fiduciario. La visita non sarebbe legata al caso di Juventus-Napoli, ma per verificare che il club abbia rispettato tutte le disposizioni del protocollo anti-Covid

Visita di controllo della Procura Federale della FIGC al centro sportivo del Napoli. Nella mattinata di venerdì 7 ottobre, infatti, gli ispettori della Procura si sono presentati a Castel Volturno per verificare - come da routine - che tutte le procedure sanitarie per contrastare il Covid-19 vengano rispettate nella "bolla" che da lunedì 6 ottobre ospita gli azzurri, che continuano ad allenarsi in isolamento fiduciario dopo i contagi nel gruppo squadra. Come riportato da fonti autorevoli del club, l'ispezione non è da ritenersi collegata al caso di Juventus-Napoli.

La giornata

La giornata degli azzurri si è aperta col nuovo ciclo di tamponi al quale è stato sottoposto tutto il gruppo squadra, che da ieri è in isolamento fiduciario come da prescrizioni dell’Asl. La squadra si è poi allenata, prima dell’arrivo degli ispettori della Procura Federale. C’è un dialogo continuo tra il Napoli e la Procura, che ha aperto un'inchiesta. La società azzurra ha messo a disposizione tutta la documentazione e tutte le informazioni richieste. Sotto osservazione soprattutto la finestra temporale che va dal 2 al 4 ottobre, ovvero le 72 ore che avrebbero dovuto precedere la partita con la Juventus, poi non disputata. L'indagine è finalizzata a capire se il Napoli ha seguito e rispettato in assoluto quelle che sono le norme e le prescrizioni del protocollo. Da parte del club azzurro, in ogni caso, c’è grande tranquillità e grande disponibilità.