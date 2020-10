Anche l'ultimo tampone in lavorazione, quello del centrocampista polacco, è risultato negativo al Covid-19. Positivo un calciatore della Primavera azzurra

La comunicazione ufficiale è arrivata dal Napoli: attualmente tutti i componenti del gruppo squadra sono negativi al Covid-19. Come annunciato attraverso un tweet dalla società del presidente De Laurentiis, anche l'ultimo tampone in lavorazione, quello di Stanislav Lobotka, è risultato negativo al coronavirus: una buona notizia per il gruppo azzurro, che nel frattempo continua il periodo di isolamento fiduciario nella "bolla" di Castel Volturno.