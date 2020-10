Il presidente della Figc commenta i rumors sulla richiesta di modificare il protocollo concordato con il Cts: "Applicare il protocollo in essere è l'unica via che ci garantisce il prosieguo della stagione sportiva. C'è massima collaborazione con Speranza e Spadafora"

La mancata disputa di Juventus-Napoli ha sollevato alcune perplessità sul protocollo vigente (validato dal Cts prima della ripresa della scorsa stagione), per proseguire l'attività sportiva nonostante l'aumento dei contagi di coronavirus e i casi che stanno toccando da vicino i club di Serie A. Rumors che ha voluto commentare il presidente della Figc in prima persona, chiedendo di non farsi distrarre dalle polemiche. “Negli ultimi giorni si sono susseguite una serie di dichiarazioni che alimentano confusione e inutili tensioni – ha spiegato Gabriele Gravina -. Quello che chiediamo è l’applicazione rigorosa del protocollo in essere da parte di tutti, perché rappresenta l’unico strumento attuabile in grado di garantirci il prosieguo delle competizioni sportive, così come sono iniziate".