Con l'ultima positività di Andrei Radu sono saliti a 5 i giocatori dell'Inter che hanno contratto il coronavirus: insieme al secondo portiere anche Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan. Sui social si sprecano gli incoraggiamenti per i calciatori nerazzurri, che hanno voluto rispondere al calore dei tifosi interisti, in ansia per le loro condizioni e preoccupati per quello che sta succedendo anche in vista del derby, in programma il 17 ottobre. "Ciao a tutti, purtroppo anch'io sono risultato positivo al Covid - ha scritto Nainggolan - sono in isolamento, ho letto tanti vostri messaggi e vi ringrazio di cuore per l'affetto che mi state trasmettendo. Spero di tornare presto".