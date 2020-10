Verona: anche Koray Günter positivo al Covid

Ansa: nel nuovo Dpcm possibile stop alla movida dalle 21

L'Ansa inoltre, scrive che nel nuovo Dpcm potrebbe esserci anche lo stop alla consumazione in piedi di cibo e bevande nei locali dalle 21, oltre alla chiusura per bar e ristoranti alle 24. L'Ansa aggiunge poi che potrebbe arrivare lo stop anche alle feste private, anche in casa, e un limite di massimo trenta persone ai tavoli nei locali e nelle sale per cerimonie