Un altro positivo in casa Inter. L’ultimo in ordine di tempo riguarda il secondo portiere Ionut Radu. Lo comunica con una nota ufficiale la società nerazzurra, che oltre a confermare le positività accertate ieri di Nainggolan e Gagliardini, annuncia quella del vice Handanovic, emersa nella mattinata di oggi dopo i test effettuati. Domani, conclude il comunicato, sono previsti ulteriori controlli. Sale così a cinque il numero dei giocatori contagiati: Bastoni (rientrato a Milano e in isolamento), Skriniar (in quarantena in Slovacchia), Gagliardini, Nainggolan e adesso Radu. La preparazione al derby, in programma sabato 17 ottobre, per Conte si annuncia più complicata del solito. La pausa del campionato, con molti elementi via per le nazionali, aveva lasciato ad Appiano solo 8 giocatori: al momento, dopo le positività riscontrate di Gagliardini, Nainggolan e Radu, restano a disposizione dell’allenatore solo Handanovic, Padelli, Darmian, Ranocchia e Young.