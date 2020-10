Il centrocampista danese ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale: "Non ho intenzione di rimanere in panchina per i prossimi mesi, anche perché ci saranno molte partite ora che inizia la Champions e mi aspetto di avere spazio"

Christian Eriksen non ha ancora quel ruolo centrale all’Inter che si addice ad un giocatore della sua qualità. Il danese non ha nascosto la sua frustrazione per questa situazione. "Di certo non ho intenzione di starmene in panchina tutto l'autunno, né spero che sia in quelle di Antonio Conte. Ci saranno molte partite in poco tempo, ora abbiamo anche tre gare con la nazionale, e questa di per sé è una situazione durissima. Appena torniamo con i club, comincerà la Champions League quindi ci saranno molti impegni e questo mi fa pensare che probabilmente avrò il mio spazio. Si dovrà chiedere un contributo a più giocatori e io aspetto di fare la mia parte" ha detto il centrocampista, in conferenza stampa dal ritiro della nazionale.