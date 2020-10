M. Lopez: "De Zerbi mi ha convinto in 5 minuti"

Non ha ancora 23 anni e negli ultimi 10 ha giocato solo nel Marsiglia, la squadra della sua città. Come si fa a smuovere un calciatore così? "Basta la telefonata giusta", sorride Maxime Lopez, colpo last minute del calciomercato del Sassuolo. Una trattativa che è scattata solo domenica scorsa, oggi il centrocampista si presenta alla sua nuova squadra in conferenza stampa: "Tutto è nato dall'interesse di De Zerbi", rivela Lopez. "Ho parlato con lui al telefono e dopo 5 minuti avevo già voglia di venire qua. Più di tutto mi ha colpito la sua idea di gioco, abbiamo la stessa visione di calcio: De Zerbi è un grande allenatore e un grande tattico. Ho sentito solo cose positive su di lui, anche da parte dei miei amici che giocano nel campionato italiano. E ho visto tante partite del Sassuolo: mi piace come la squadra sa prendersi delle responsabilità anche correndo dei rischi". Così Maxime ha deciso di lasciare per la prima volta la Francia: "I primi sette anni della mia carriera li ho trascorsi nel FC Burel, uno dei club della mia regione che lavora meglio con i giovani", spiega lui. "Poi sono andato all'OM dove sono rimasto per 10 anni, cinque nelle giovanili e altrettanti in prima squadra: ho avuto un legame importante perché è il club della mia città. Lì conosco tutti ed era come essere a casa". Lo chiamavano 'Minot', come i ragazzi che escono dal settore giovanile del Marsiglia. "C'era molta emozione quando sono andato via. Ringrazio i miei compagni, lo staff e tutti gli allenatori che ho avuto, da Rudi Garcia che mi ha lanciato a Villas Boas con cui ho avuto un bel rapporto".