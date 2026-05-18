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Fiorentina, Parisi: lesione al crociato. Intervento riuscito

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Dopo l'infortunio rimediato contro la Juventus, Fabiano Parisi ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La Fiorentina ha comunicato: "La procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani è perfettamente riuscita. Fabiano farà rientro a Firenze nei prossimi giorni per iniziare il percorso riabilitativo stabilito"

JUVE-FIORENTINA 0-2: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

La Fiorentina perde Fabiano Parisi dopo l'infortunio rimediato nel match contro la Juventus. Nel comunicato si legge: "La Fiorentina comunica che, nella mattinata odierna, il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Juventus-Fiorentina disputata nella giornata di ieri a Torino. Le indagini strumentali svolte hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per cui Il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione. La procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani è perfettamente riuscita. Fabiano farà rientro a Firenze nei prossimi giorni per iniziare il percorso riabilitativo stabilito". 

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