Il giorno dopo la lunga festa scudetto dell’Inter per le vie di Milano, la procura federale della Figc ha aperto un fascicolo in merito a due striscioni che l’attaccante nerazzurro ha mostrato sul pullman scoperto. Una ‘risposta’, quella di Thuram a simili provocazioni che i giocatori del Milan avevano messo in atto alla loro festa dello scudetto 2022 e per le quali furono sanzionati con una multa

Due striscioni: uno con l’immagine di un topo con lo sfondo rosso e nero, l’altro con una frase volgare sulle stracittadine vinte in questa stagione dai cugini: "I derby mettiteli nel…". Il giorno dopo la festa scudetto dell’Inter per le strade di Milano, la procura federale della Figc ha aperto un fascicolo in merito a quanto ha mostrato l’attaccante nerazzurro Marcus Thuram dal pullman scoperto.



I precedenti di Ambrosini (2007) e dei giocatori del Milan (2022)

Una risposta, quella del francese, a simili provocazioni che i giocatori del Milan avevano messo in atto festeggiando lo scudetto del 2022, quando tra cori e striscioni furono protagonisti Mike Maignan, Theo Hernandez, Tonali e Krunic. Tutti furono sanzionati con una multa per violazione dell'art.4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva. Anche il Milan venne sanzionato per responsabilità oggettiva, con un'ammenda di 12.000 euro. Nell'ormai lontano 2007, il rossonero Massimo Ambrosini fece arrabbiare i tifosi nerazzurri nella festa dopo la vittoria della Champions League, sventolando uno striscione con la scritta "lo scudetto mettitelo nel...". L'allora presidente dell'Inter, Massimo Moratti, accettò le scuse del Milan, ma fece una previsione: "I giocatori se ne ricorderanno...".