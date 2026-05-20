Paolo Vanoli è stato premiato al Rocco B. Commisso Viola Park a 25 anni dal gol segnato nella finale di Coppa Italia del 2001 contro il Parma . L'attuale allenatore della Fiorentina ha ricevuto un riconoscimento speciale dal direttore artistico del Festival "Il Magnifico" per la rete segnata all'andata della finale, risultata poi decisiva per la conquista di quello che è l'ultimo trofeo vinto dalla squadra viola. La premiazione si è svolta nella giornata di mercoledì 20 maggio al centro sportivo viola, con la consegna del premio da parte del direttore artistico del Festival Leonardo Margarito insieme ad Alessandro Penko - figlio di Paolo Penko che ha realizzato il trofeo -, alla giornalista Gaia Simonetti , presente anche nell'ufficio stampa della Fiorentina nel 2001, e Mattia Zoppi , membro dello staff.

Il riconoscimento celebra uno dei momenti più ricordati dai tifosi viola. A distanza di 25 anni dalla vittoria della Coppa Italia contro il Parma, Vanoli è tornato protagonista a Firenze , questa volta in panchina. Un anniversario dal forte valore simbolico, reso ancora più particolare dal fatto che oggi l'ex difensore guidi proprio il club viola. Nel comunicato diffuso dagli organizzatori, il Festival “Il Magnifico” ha spiegato di aver voluto omaggiare “una figura simbolica della storia viola”, ricordando il contributo di Vanoli nella conquista dell'ultimo trofeo presente nella bacheca del club . Nel corso dell'evento, Leonardo Margarito ha sottolineato il legame tra Vanoli e Firenze: “Celebrare Paolo Vanoli significa celebrare un pezzo di storia della Fiorentina. A venticinque anni da quella Coppa Italia abbiamo voluto rendere omaggio a un protagonista di quell'impresa”.

Vanoli: "Un onore rappresentare la Fiorentina"

L'allenatore della Fiorentina ha ringraziato per il premio ricevuto: "Mi viene la pelle d'oca a rivivere quel momento, sono passati 25 anni, è un onore e vi ringrazio. Penso che sia stato il momento più bello di una stagione difficile. La mia storia con il calcio è anche un po' destino. L'anno prima avevo vinto la Coppa Italia con il Parma contro la Fiorentina facendo gol a Toldo, l'anno dopo mi capita la stessa finale a maglie invertite e faccio un altro gol importante. E' stata la vittoria di un gruppo per una città e dei tifosi incredibili".

"Ogni tanto - ha continuato Vanoli - faccio vedere quel gol ai miei figli. Terrò sempre nel cuore questo premio come tengo nel cuore la maglia della Fiorentina. Per me è unico rappresentarla come allenatore".

Infine Vanoli commenta l'annata appena conclusa con la salvezza: "In una stagione nata male abbiamo comunque raggiunto l'obiettivo che contava. Adesso bisogna riportare la Fiorentina a grandi livelli".