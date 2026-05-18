I tifosi del Bologna lo ricordano bene. Geovani arrivò nel 1989 in rossoblu per arricchire di talento e fantasia il calcio-champagne di Gigi Maifredi. Ma in quel Bologna con le bollicine, Geovani fu solo una fugace meteora. Geovani Silva è morto a 62 anni, stroncato da un infarto. Da anni era affetto da polineuropatia. Idolo del Vasco anni '80 insieme a Romario, nell'anno del mondiale italiano venne a giocare nel Bologna, che lo acquistò per 9 miliardi di lire. Rimase in Emilia per una sola stagione segnando due gol. Un po' poco per le aspettative che aveva su di sè. Nel 1990 si trasferì in Germania nel Karlsruhe, due anni più tardi ritornò a casa, al Vasco da Gama. Conosciuto come "Piccolo Principe", Geovani ha collezionato 21 presenze con la Nazionale verdeoro segnando 5 reti, costruendo una carriera felice nel calcio brasiliano grazie al suo talento raffinato, alla sua visione di gioco e alla sua abilità tecnica, che lo hanno reso uno dei più grandi centrocampisti della sua generazione.