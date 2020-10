Nove punti e zero gol subiti, il Milan si è presentato alla sosta per le nazionali con un percorso netto che non si vedeva ormai da diverse stagioni. Eppure tutta l'attenzione è già rivolta ai prossimi impegni, in particolare a quello del prossimo 17 ottobre, con i rossoneri che si troveranno di fronte l'Inter nel derby di Milano . Chi ha già puntato il mirino sui nerazzurri è Theo Hernandez che, ai microfoni di Sky Sport, lancia la sfida in vista della stracittadina: "Ci sentiamo tranquilli, come se dovessimo giocare una partita normale. Abbiamo molta voglia di giocare il derby e lo faremo nello stesso modo con cui stiamo affrontando tutte le partite in questo periodo, con l'obiettivo di correre, lottare e vincere ".

"Posso diventare il miglior esterno al mondo"

Il terzino sinistro francese si è già dimostrato come uno dei giocatori più determinanti nella possibile rinascita del Milan: 7 gol in 36 presenze tra campionato e coppe che lo hanno messo in luce anche agli occhi dei più importanti club del mondo. L'obiettivo di Theo Hernandez è però ben preciso ed è quello di diventare il migliore nel proprio ruolo: "Non pensavo di poter essere così determinante fin da subito, ma conosco il mio valore e so in che condizione mi trovo. Quando sono arrivato qui ho detto che avrei dato il massimo per diventare il miglior esterno. So che ce ne sono di ottimi, ma dopo la stagione che ho fatto so di poter diventare uno dei migliori al mondo".