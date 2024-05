75 anni fa la tragedia Superga: l'omaggio su Sky

Il ricordo su Sky Sport

Sky Sport ne celebra il ricordo riproponendo due produzioni originali firmate Federico Buffa: sabato 4 maggio alle 11 con #SkyBuffaRacconta - In memoria di Erno Egri Erbstein, il condottiero del Grande Torino, la commovente testimonianza raccolta da Federico Buffa nel 2021 direttamente dalle parole di Susanna Egri, novantasettenne, Presidente della Fondazione Egri per la Danza, per scoprire l’incredibile vicenda di suo padre che, sopravvissuto con lei agli orrori delle persecuzioni ebraiche, divenne allenatore della leggendaria squadra degli “Invincibili”. Oggi, giorno dell’anniversario, si inizia alle 8 (in replica alle 14 e alle 12 su Sky Sport Uno) con #SkyBuffaRacconta-Storie di Campioni: il Grande Torino, lo speciale in cui si ripercorrono le imprese, i protagonisti, la storia divenuta leggenda dei campioni granata dall’inizio della presidenza di Ferruccio Novo fino alla fatalità del 4 maggio 1949. I contenuti saranno disponibili anche on demand.