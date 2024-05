Roma-Juve, alle 11 la conferenza di Allegri LIVE

Domenica alle 20:45 i bianconeri faranno visita alla Roma per il big match della 35^ giornata di Serie A, che metterà in palio punti importanti per la Champions League. La Juventus occupa la terza posizione in classifica ma non è ancora aritmeticamente certa di terminare tra le prime 5. Alle 11 Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa per presentare il match contro la squadra di De Rossi

