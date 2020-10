Neanche la moglie Kat lo riconosce più: "A quanto pare sto cambiando marito...". Dries Mertens trova sempre il modo di sdrammatizzare, anche in una situazione non certo semplice come quella in cui si è venuta a trovare il Napoli dopo i due casi di positività al coronavirus in squadra (Elmas e Zielinski) e le polemiche infinite per la (non) partita con la Juventus, il cui risultato è ancora sub iudice dopo la mancata presenza degli uomini di Rino Gattuso allo Stadium. Così, mentre la società comunica che sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati nella mattinata di sabato ai componenti del gruppo squadra, l'attaccante belga e Kalidou Koulibaly - in isolamento con i compagni nella "bolla" di Castel Volturno - si sono presentati sui social in versione "culturisti", con una velata minaccia: "Se ci tengono rinchiusi ancora una settimana - scherza l'attaccante belga - rischiamo di passare a un altro sport...". Il post ha immediatamente superato i centomila like sul profilo di "Ciro", ricevendo centinaia di commenti, tra cui appunto quello della signora Mertens, ma anche di Andrea Petagna, chiamato in causa dalla coppia ("Photoshop, ottimo lavoro"), dell'ex Lorenzo Tonelli ("Menomale che avete la mascherina") e dello stesso Koulibaly, che non sembra accontentarsi di un fisico già ultra-scultoreo: "Manca un po' di addominale, domani inizio...".