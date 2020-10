Napoli, finita la quarantena a Castel Volturno

La Asl di Caserta, anche in base alle nuove norme sulla quarantena, ha dato l'ok al Napoli per terminare l'isolamento del gruppo prima squadra nella 'bolla' di Castel Volturno dopo le positività di Zielinski ed Elmas. I giocatori - risultati tutti negativi all'ultimo giro di tamponi - sono così potuti tornare nelle loro abitazioni

E' finito l'obbligo di isolamento per i calciatori del Napoli nel ritiro di Castel Volturno, i giocatori hanno quindi lasciato il centro di allenamento per tornare alle proprie abitazioni. Lo ha reso noto il club attraverso un nota sul l proprio profilo Twitter. "La UOPC Capua dell'Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all'ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell'isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna tutti a casa", ha scritto il Napoli. I giocatori ora proseguiranno l'isolamento ficuciario nelle proprie case e saranno monitorati dalle rispettive Asl territoriali.