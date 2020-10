Dopo il focolaio di coronavirus che ha costretto il Genoa a interrompere i propri allenamenti e rinviare la gara dell'ultimo turno di campionato contro il Torino, cominciano ad arrivare le prime buone notizie in casa rossoblù. Dopo la guarigione di Perin, Marchetti e Radovanovic di domenica scorsa, sono arrivati nella giornata di mercoledì altri quattro esiti negativi ai tamponi per altrettanti giocatori, risultati positivi nelle scorse settimane. Si tratta di Valon Behrami, Davide Biraschi, Filippo Melegoni e Lasse Schone, come si legge in una nota ufficiale pubblicata sul sito del club. Il numero dei guariti sale dunque a sette.