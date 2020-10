Il club gialloblù ha annunciato che quattro calciatori della prima squadra (di cui non è stata comunicata l'identità) sono risultati positivi al coronavirus. I calciatori siano già in isolamento: tre sono asintomatici e uno presenta leggeri sintomi. Tutto il gruppo squadra gialloblù si trova già in isolamento fiduciario

Altri casi di positività al coronavirus hanno colpito la Serie A nelle ultimissime ore. Questa volta tocca al Parma, che ha comunicato di avere 4 calciatori positivi al Covid dopo gli ultimi tamponi effettuati dal gruppo squadra. I quattro giocatori, come si legge nella nota pubblicata sul sito del club gialloblù, sono stati prontamente isolati, secondo le norme previste dal protocollo sanitario. Stesso trattamento per tutto il gruppo squadra del Parma, che si trova così già in isolamento fiduciario e, rispettando questa condizione, potrà proseguire il regolare svolgimento degli allenamenti. Dei quattro calciatori colpiti dal Covid-19 e dei quali non è stata comunicata l'identità, tre sono asintomatici e uno presenta leggeri sintomi.