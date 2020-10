Giornata di presentazioni in casa giallorossa. Smalling ha parlato della sua seconda avventura a Roma: "Qui emozioni uniche, voglio aiutare il club a conquistare un trofeo e la nuova proprietà ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi". Prime impressioni da giocatore giallorosso per Borja Mayoral: "Zidane voleva che restassi al Real, ma non potevo lasciarmi sfuggire questa occasione. Con Dzeko sarà una concorrenza sana"

Un ritorno voluto, desiderato sia dalla Roma che dallo stesso Chris Smalling. Protagonista assoluto nella passata stagione, il difensore inglese ha raggiunto la squadra di Paulo Fonseca nelle ultime ore della sessione di calciomercato dopo una lunghissima trattativa con il Manchester United. Idee chiare e tanta voglia di ricominciare per Smalling, che si è presentato nuovamente in conferenza stampa come nuovo giocatore giallorosso: "Sono convinto che quest’anno la squadra sia più forte. Lo scorso anno sono arrivato piuttosto tardi - ha spiegato -, verso la fine del mercato e già erano arrivati tanti giocatori nuovi. C’era anche un nuovo allenatore, ora siamo forti di un anno di esperienza e affiatamento di un gruppo che ha mantenuto la propria ossatura ecredo che siamo in una posizione migliore. Non vedo l’ora di iniziare questa stagione in cui vogliamo toglierci delle grande soddisfazioni. Le sensazioni che ho provato al mio arrivo all'aeroporto non le avevo mai vissute in vita mia. Adesso voglio aiutare questa squadra a vincere un trofeo".

Capitan Dzeko leggi anche Roma, incontro Zaniolo-Friedkin: rinnovo in vista A chi gli ha chiesto se fosse pronto ad indossare la fascia da capitano Smalling ha risposto in maniera precisa: "Alla Roma c'è Dzeko ed è uno dei capitani migliori al mondo - ha chiarito il difensore -, va bene lui. Nel calcio servono dei leader e io posso esserlo, magari anche migliorando nella lingua italiana. In questo gruppo ce ne sono diversi e Dzeko è uno di questi". Infine un pensiero sulla nuova proprietà: "Sono stato accolto in maniera splendida, è stato un piacere conoscere i nuovi proprietari. Sono sempre presenti e ci fanno sentire come una famiglia. Poche volte mi è capitato di vedere dei proprietari così vicini alla squadra: saranno importanti e ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi".