Firenze accoglie Quarta, l'argentino è in Italia

La trattativa per portarlo in Italia sembrava essersi compromessa, ad un certo punto. Tanto che ha dovuto sostenere le visite mediche in tutta fretta in Argentina al centro medico federale locale. Poi Fiorentina e River Plate hanno trovato un accordo e Lucas Martinez Quarta ha potuto unirsi ai viola. E ora finalmente il difensore è arrivato a Firenze, dove ha scattato le prime foto di rito con la nuova maglia. Il giocatore infatti dopo aver superato le visite, si è unito alla nazionale con cui ha ben figurato nel doppio impegno con Ecuador e Bolivia, partendo titolare in entrambe le sfide.