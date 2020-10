Giornata di presentazione per José Maria Callejon alla Fiorentina . L'inizio di una nuova stimolante avventura per l'esterno spagnolo, che dopo le ultime sette stagioni trascorse con la maglia del Napoli ha deciso di ripartire a 33 anni dai viola. Tanta voglia di cominciare per Callejon, che ha spiegato ai microfoni di Sky Sport le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere la Fiorentina, sottolineando ancora una volta il legame speciale con la città partenopea.

L'addio al Napoli e la scelta di Firenze

Perché Firenze e la Fiorentina?

Sul mercato ho avuto tante offerte, ma mi piaceva l’idea di venire a Firenze, mi piace la squadra e la città. Poi l’allenatore e il direttore mi hanno convinto a venire, rimanere ancora in Italia era importante per me e per la mia famiglia. Questo è stato decisivo per la mia scelta.

Ti senti di giocare nel 352?

Non ho giocato mai con questo modulo ma cercherò di fare del mio meglio, non sono abituato ma lavorerò per tutto ciò che mi chiede l’allenatore. Se poi il mister mi chiederà di giocare in un altro ruolo, lo farò. Sono sicuro che lavorando le cose andranno bene. Sono in forma e spero di stare ancora meglio.

Quali sono i tuoi obiettivi e quelli della squadra?

Di fare bene. Ho tanta voglia di cominciare. Sono qui da una settimana, mi sto allenando bene le sensazioni sono molto buone. Ci sono giovani di talento e giocatori di esperienza, questo è un mix importante. La società vuole crescere e fare un passo avanti, vogliamo fare bene e speriamo che quest’anno sia importante per noi.

Quanto è stato difficile lasciare Napoli?

Molto difficile. Sono stati sette anni veramente meravigliosi, amo Napoli e la amerò per sempre, non dimenticherò mai la gente, la città, i tifosi e la società. Ringrazio tutti perché mi hanno fatto stare bene, mi hanno fatto sentire a casa. Ma ho preso questa decisione perché ho pensato che la mia tappa lì fosse finita e adesso sono a Firenze, ora spero di fare bene qui per la Fiorentina, per i tifosi e anche per me stesso.

A Napoli si diceva 'Innamoratevi di qualcuno che vi cerchi come Insigne cerca Callejon'. Troverai anche con Ribery lo stesso feeling che avevi con Insigne?

Speriamo. La verità è che con Lorenzo sono stati sette anni meravigliosi. Fin dall’inizio siamo sempre andati d’accordo e speriamo che qui succeda lo stesso con Franck.

Hai provato a strappargli la maglia numero7?

No perché lui se la merita per gli anni del Bayern Monaco, meglio prendere la 77 che è anche bella.