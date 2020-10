Aumenta il numero di guariti dal coronavirus in casa Genoa dopo il focolaio che aveva costretto il club rossoblù a rinviare la gara per la terza giornata di campionato contro il Torino e interrompere gli allenamenti. Anche Miha Zajc non è più positivo al Covid-19, come si legge in una nota ufficiale pubblicata sul sito del club. Il centrocampista sloveno segue nell'elenco di calciatori che hanno superato il virus Valon Behrami, Davide Biraschi, Filippo Melegoni e Lasse Schone, i cui tamponi erano risultati negativi nella giornata di mercoledì, e Mattia Perin, Federico Marchetti e Ivan Radovanovic, usciti dalla lista degli indisponibili per il virus dalla scorsa domenica.