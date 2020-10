Verso Inter-Milan: rivivi su Sky i derby storici

E' una storia che si aggiorna in eterno: quella dei derby di Milano. In vista della stracittadiana di sabato su Sky puoi rivedere le sintesi delle partite che hanno fatto la storia, oltre agli speciali dedicati ai campioni di Inter e Milan. On demand e su Sky Q disponibile una sezione dedicata

Inter-Milan, manca davvvero poco al 226^ derby di Milano. Tanti ne sono stati giocati, dal 1909. Per arrivare preparati all’occasione su Sky sarà possibile rivedere il meglio delle stracittadine che hanno segnato la storia. Appuntamento allora su Sky Sport Serie A venerdì 16 ottobre e anche disponibili in una sezione dedicata su Sky on demand e su Sky Q.

Oltre alle sintesi delle edizioni dei derby passati anche gli speciali e le rubriche dedicate ai campioni che hanno reso grandi le due squadre di Milano. Impossibile passarli in rassegna tutti, ma l’amarcord è assicurato, grazie a Kaka, Ronaldo il Fenomeno, Maldini, Shevchenko, Milito, Trapattoni, Van Basten, Helenio Herrera, Arrigo Sacchi, Ruud Gullit. Per arrivare fino al presente con Ibrahimovic e Lukaku.

E proprio l'attaccante dell'Inter e la sua vita in fuga sono al centro della nuova puntata de “L’uomo della domenica”, in onda da venerdì 16 ottobre su Sky Sport e disponibile on demand. L’infanzia poverissima in Belgio, la passione per il brasiliano Adriano, il rapporto con Mourinho e Conte, la presa di posizione antirazzista dopo il caso Floyd, nel racconto di Giorgio Porrà.