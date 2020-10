1/17

JUVE SENZA CR7. Sintetizziamo le statistiche dei bianconeri privi di Ronaldo, out per infortunio, squalifica, riposo o - come in questo caso - causa Covid: 14 le volte in cui non ha giocato da quando è in Italia, con un bilancio di 9 vittorie (di cui una in Champions e una in Coppa Italia), 1 pareggio e 4 sconfitte. E ora ecco tutte le partite...