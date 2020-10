Il centrocampista francese di origini ivoriane ritrova l'allenatore che lo aveva avuto al Milan e che l'ha fortemente rivoluto in azzurro: "Sono venuto qui per lui e perché il Napoli è una grande squadra" dice in esclusiva a Sky Sport alla vigilia della partita contro l'Atalanta. "E possiamo puntare allo scudetto" CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

"Gattuso è sempre lo stesso, un pò pazzo: è uno a cui piace lavorare, dobbiamo lavorare molto con lui". Parola di Tiemoué Bakayoko, arrivo degli ultimi giorni di mercato in casa Napoli. In esclusiva ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista tornato in Serie A dal Chelsea dopo l'esperienza al Milan 2018/19 allenato proprio da Gattuso (conclusa con 42 presenze e una rete) racconta le sue prime sensazioni in azzurro, sottolineando il solido legame con l'allenatore del Napoli e le qualità del gruppo che ha trovato: "Abbiamo una squadra con tanta qualità e possiamo competere per lo scudetto. Vedremo partita dopo partita". Con una promessa per i tifosi: "Giocheremo per vincere tutte le gare".