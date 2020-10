Leonardo Pavoletti sembra aver ritrovato finalmente il sorriso, dopo il doppio infortunio al ginocchio che ha compromesso la passata stagione. L'attaccante è tornato collezionando 15 minuti contro Lazio e Atalanta e, a 32 anni, vuole nuovamente riprendersi il Cagliari a suon di gol. In attesa di ritrovare la via della rete, per il momento Pavoletti ha ritrovato il sorriso, una costante della sua carriera e della sua vita. Il centravanti rossoblù ha infatti scherzato su Instagram , utilizzando FaceApp e mostrando una foto modificata in cui appare più grasso rispetto al normale. "Ecco a voi.... Pandoretti . Forse ho un po' esagerato con le proteine, che ne dite?", la didascalia scritta da Pavoletti. Che ora, dopo aver ripreso a scherzare sui social, vuole tornare a sorridere anche in campo.

Il lungo calvario di Pavoletti

L'attaccante classe 1988 nella scorsa stagione ha collezionato appena due presenze. La prima nella gara d'esordio contro il Brescia, in cui ha rimediato la lesione del legamento crociato e del menisco. A febbraio, quando sembrava ormai prossimo al rientro, un nuovo infortunio allo stesso legamento, con seguente operazione e riabilitazione. La lunga sosta per il Covid gli ha permesso di rientrare in campo, seppur per pochi minuti, in occasione dell'ultima giornata contro il Milan. In quest'inizio di stagione due apparizioni contro Lazio e Atalanta, in attesa di ritrovare la giusta condizione e ritornare ai suoi livelli.