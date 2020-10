Dal Cile: "Sanchez infortunato". Attesi esami

Secondo i media cileni Alexis potrebbe saltare il derby di Milano per un problema muscolare rimediato in nazionale. Le condizioni del giocatore al momento non preoccupano l'Inter, nelle prossime ore attesi controlli da parte dello saff medico

SPECIALE: IL DERBY DI MILANO

Alexis Sanchez out per il Derby? In Cile ne sono sicuri: secondo alcuni organi di stampa locale, il giocatore si sarebbe procurato un infortunio muscolare nella sfida contro la Colombia, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2002. Il calciatore però è rientrato insieme a Vidal a Milano solo in serata, senza passare da Appiano Gentile. E solamente nelle prossime ore, nella giornata di venerdì, potrà essere dunque visitato dallo staff nerazzurro. Le condizioni al momento non preoccupano l’Inter, che tuttavia verificherà con attenzione la reale entità di quello che al momento sembra un affaticamento muscolare.