Serie A, la presentazione della 4^ giornata

La Serie A riparte dopo la sosta per le nazionali: tutto quello che c’è da sapere sul prossimo weekend. Le squadre impegnate in Champions scendono in campo sabato, Verona-Genoa chiuderà la 4^ giornata col posticipo del lunedì sera

Napoli-Atalanta, sabato 17 ottobre ore 15:00 (Sky Sport Serie A) L'Atalanta è imbattuta da tre partite di Serie A contro il Napoli (due vittorie e un pareggio) e non arriva a quattro di fila senza sconfitta con gli azzurri dal dicembre 2007 (sette in quell'occasione). La squadra di Gattuso è imbattuta da otto partite casalinghe in campionato, grazie a sette vittorie e un pareggio, dopo che nelle precedenti otto aveva raccolto solamente cinque punti (una vittoria, due pareggi e cinque sconfitte). Inter-Milan, sabato 17 ottobre ore 18:00 (Sky Sport Serie A) L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A contro il Milan: i nerazzurri hanno avuto una striscia di successi più lunga nel derby solamente tra il 1979 e il 1983 (cinque sfide). I rossoneri hanno ottenuto tre successi nelle prime tre partite di questa Serie A e non vincono tutte le prime quattro gare stagionali nella competizione dal 1995/96, nella gestione Fabio Capello. Sampdoria-Lazio, sabato 17 ottobre ore 18:00 (Sky Sport 252) La Sampdoria ha vinto solamente una delle ultime 17 sfide di Serie A contro la Lazio (3 pareggi e 13 sconfitte), subendo almeno due gol in ognuna delle ultime otto gare (27 reti incassate, 3.4 di media). La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro trasferte contro la Sampdoria in Serie A: i biancocelesti non sono mai arrivati a cinque successi esterni di fila contro i liguri (quattro anche nel 2004). Crotone-Juventus, sabato 17 ottobre ore 20:45 (Dazn) Dopo una serie di tre sconfitte senza nemmeno un gol segnato, il Crotone è riuscito a pareggiare 1-1 la sfida più recente contro la Juventus in Serie A, nell’aprile 2018. Tra Serie A e Serie B i bianconeri sono imbattuti in casa dei rossoblù, grazie a due vittorie seguite da un pareggio. Bologna-Sassuolo, domenica 18 ottobre ore 12:30 (Dazn) Il Bologna ha perso quattro delle 12 partite contro il Sassuolo in Serie A: due di queste sconfitte sono arrivate nelle due gare più recenti, dopo una serie di sette incontri composta da cinque successi e due pareggi. Il bilancio in casa dei rossoblù è in perfetto equilibrio: due vittorie per parte e due pareggi in sei sfide in campionato.