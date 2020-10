Errore sui social del talento della Roma: ha postato su Instagram una foto che ritraeva il suo nome tra i 20 calciatori in lizza per il premio Golden Boy, ma la lista era quella del 2019. Prima chiede di informarsi meglio a chi gli fa notare l'errore poi rimuove il post

Ingannato da un elenco di talenti vecchio di un anno. Nicolò Zaniolo ha postato su Instagram una foto che ritraeva il suo nome tra i 20 calciatori in lizza per il premio Golden Boy, dedicato agli Under 20 più brillanti dell'anno solare. "Onorato" ha scritto il talento della Roma, condividendo sui social la lista che comprendeva anche il suo nome, ma che faceva riferimento alla passata edizione.