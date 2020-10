L'agente del calciatore giallorosso, ai box per infortunio dopo l'intervento al crociato, a Tuttosport: "Sul ragazzo si era interessata la Juve così come tutti i top club. Friedkin lo ha messo al centro del suo progetto, penso che Roma sia l'ambiente giusto per consacrarsi. Futuro? Vedremo"

Un talento purissimo da tempo nel mirino dei top club, italiani e stranieri.“Per Nicolò si erano interessati tutti i top club, non solo la Juventus. Poi l'infortunio, il Covid e l'avvento della nuova proprietà giallorossa hanno cambiato gli scenari”. Parla così Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, in un’intervista concessa a Tuttosport. Nonostante il 21enne calciatore della Roma sia alle prese con la fase di riabilitazione dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio avvenuta a inizio settembre con la maglia della Nazionale, a tenere banco è sempre il suo futuro: "Friedkin fin da subito ha messo Nicolò al centro del progetto e di questo siamo molto orgogliosi. A Roma è esploso e penso sia l'ambiente giusto anche per provare a consacrarsi una volta superato l'infortunio. Poi quel che sarà in futuro si vedrà... Vale per Zaniolo e per qualsiasi altro giocatore", ha ammesso Vigorelli.