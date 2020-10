Scorre il countdown per l'attesissimo derby di Milano, match in diretta sabato dalle 17.00 su Sky Sport Serie A. Protagonisti da tenere d'occhio e gol assicurati: lo ribadisce il dato delle reti segnate in campionato dopo il lockdown, statistica che premia proprio Conte e Pioli dallo scorso torneo a quello attuale. Ecco la classifica

SPECIALE: IL DERBY DI MILANO