Inter, esame Derby: Conte con Lukaku e Lautaro

La vigilia è generalmente quella in cui si tirano le somme prima di una partita importante come il Derby. Quella in cui anche nella dialettica di una conferenza stampa si prova a lanciare un segnale affidandosi alle certezze di giornate di allenamento, penalizzati si dalle tante convocazioni di giocatori nelle varie nazionali ma che in questa fase devono tener conto anche dei positivi al Covid e quindi ancora meno tempo per ragionare, provare, lavorare. Allora meglio puntare sull’attitudine di certi giocatori ad interpretare la partita, viverla con l’esperienza di stagioni passate come per Brozovic e Perisic o chi come Vidal scalpita per giocare titolare in una partita che ha sempre visto in televisione. Poi certo Eriksen ha fatto benissimo, 3 gol nelle ultime 3 gare della danimarca ma la sensazione che forse di piu è che anche questa volta debba aspettare la ripresa per lasciare il segno. "Gioca il giusto, ha avuto spazio e ne avrà come tutti, ha dimostrato il suo valore, torna utile domani dall’inizio o dopo e chi parte dalla panchina domani sarà titolare mercoledì” le parole di Conte in conferenza sul danese.