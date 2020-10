Subito ko il difensore inglese: lieve distorsione al ginocchio, le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Difficile che venga convocato per il match contro il Benevento

Non arrivano buone notizie per Paulo Fonseca in vista del prossimo impegno della sua Roma contro il Benevento. In vista del match in programma domenica 18 ottobre alle 20:45 all'Olimpico, infatti, l'allenatore portoghese potrebbe essere costretto a fare a meno di Chris Smalling. Il difensore inglese, protagonista assoluto in giallorosso nella scorsa stagione e tornato nella Capitale nelle ultime ore di mercato dopo una lunga trattativa con il Manchester United, ha riportato una lieve distorsione al ginocchio sinistro e potrebbe dunque saltare la gara.