La formazione granata deve fare i conti con altre sei positività al Covid-19, dopo il caso già riscontrato nella giornata di giovedì. La squadra giovanile del Torino si trova già in isolamento fiduciario e ha interrotto i propri allenamenti, in attesa degli esiti di nuovi test

Dopo i casi che hanno riguardato la Juventus Under 23, anche le giovanili del Torino devono fare i conti con diverse positività al Covid-19. Si è infatti acceso un focolaio all'interno della formazione Primavera granata, che nella giornata di venerdì ha riscontrato ben sei esiti positivi ai tamponi effettuati. Questi nuovi casi si vanno ad aggiungere a un'altra positività già riscontrata giovedì, che porta il totale a 7 calciatori attualmente positivi nella Primavera del Torino. Le attività di allenamento della squadra sono state sospese, come si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale del club, e la squadra si trova in isolamento fiduciario in attesa degli esiti di nuovi test.