Donnarumma: "Derby? Abbiamo voglia di riscatto"

Il portiere del Milan a Sky Sport parla del derby di sabato: "Mi pesa non vincere da quattro anni, ora vogliamo riscattarci. Il gap con l'Inter si è ridotto, siamo una squadra giovane ma credo molto nelle nostre qualità. Con il rientro di Ibra il derby fa meno paura: volevamo fortemente che fosse in campo e così sarà"

"Il gap con l'Inter si è ridotto. Loro si sono rinforzati ma anche la nostra società è stata brava a fare un buon mercato. Il mister ha fatto un gran lavoro giorno per giorno, ci sta aiutando tanto. Non vediamo l'ora di confermare il nostro valore". Gianluigi Donnarumma guarda al derby di sabato contro l'Inter (ore 18, diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252) e anticipa i temi della partita di San Siro in un'intervista a Sky Sport. "Loro sono una grande squadra con un grande allenatore, hanno tutto per fare molto bene quest'anno, sono forti, organizzati - spiega il portiere del Milan e della Nazionale - anche noi però ci giochiamo le nostre carte, siamo una squadra giovane ma abbiamo consapevolezza delle nostre potenzialità e possiamo fare bene. Non abbiamo paura, timore. Siamo solo concentrati su quello che possiamo fare bene noi. Siamo molto tranquilli e abbiamo voglia di iniziare questa partita. Sono ottimista e soo convinto che faremo una grande partita".