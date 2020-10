Parma, un nuovo positivo: salgono a 5 i contagi

La squadra gialloblù si è sottoposta ai consueti test per il Covid che hanno evidenziato una nuova positività: si tratta di un giocatore della prima squadra, asintomatico e già posto in isolamento. Negativo tutto il resto del gruppo

Alla vigilia della sfida di Udine, gli ultimi test a cui si è sottoposto il Parma hanno evidenziato un nuovo caso di positività al coronavirus da parte di un giocatore della prima squadra. Ad annunciarlo è stato lo stesso club gialloblù: "Il Parma Calcio 1913 comunica che, dopo la serie di controlli eseguita giovedì che ha dato esito negativo per tutto il gruppo squadra, un ulteriore ciclo di tamponi eseguito nel pomeriggio di ieri (a 48 ore dalla gara, come previsto dal protocollo federale) ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un atleta del gruppo squadra. Il calciatore è asintomatico ed è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali".

Negativi tutti gli altri

Nessun altro membro del club gialloblù è risultato positivo, come precisa il comunicato: "La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi. In ossequio alla normativa e al protocollo, e d’accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra prosegue l’isolamento fiduciario senza avere alcun contatto con l’esterno. Tutto il gruppo squadra sarà inoltre sottoposto a un ulteriore ciclo di tamponi nel ritiro di Udine al fine di eseguire, come da protocollo, uno screening a 24 ore dalla gara con esito a quattro ore dal fischio d’inizio della partita contro l’Udinese".