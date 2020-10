L'ex stella milanista su Twitter aspettando il derby: "Passione incondizionata, cuore rossonero. In bocca al lupo". Parole di chi ha segnato 15 reti nelle partite giocate con la maglia rossonera contro l'Inter. Calcio d'inizio alle 18, diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Con la maglia del Milan ha vinto una Champions League, un campionato, una Coppa Italia, una Supercoppa europea e una Supercoppa italiana e regalato tante gioie ai tifosi rossoneri, oggi è il commissario tecnico della nazionale ucraina: Andriy Shevchenko guarda al derby di Milano da sostenitore del Milan e sui social non si nasconde. L'ex attaccante, oggi 44enne, ha postato su Twitter tre foto che lo vedono protagonista nelle partite giocate contro l'Inter con la maglia rossonera acccompagnate da un messaggio: " Passione incondizionata. Cuore rossonero. In bocca al lupo Milan ". Parole di chi non ha dimenticato le 322 partite giocate e le 175 reti segnate con la maglia del Milan tra il 1999 e il 2009 , con una parentesi di due anni al Chelsea nel mezzo.

Sheva contro l'Inter: il bilancio

Nei tre scatti Shevchenko segna una rete contro Toldo in Champions League, duella con Javier Zanetti, abbraccia i compagni di squadra dopo un gol nel derby. Tre volti della felicità, contro l'avversario che Sheva ha sfidato più volte in carriera: ben 21. In questi incroci il Milan ha vinto 11 volte, pareggiando 6 e perdendo in 5 occasioni. Il contributo dell'ex attaccante ucraino. Spesso decisivo, con 15 reti e un assist.