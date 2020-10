Milito: "Lautaro top, con Lukaku coppia perfetta"

Con sei gol segnati nei Derby di Milano, Diego Milito è al dodicesimo posto nella speciale classifica dei giocatori che hanno totalizzato più reti in questa partita. L'argentino, alla vigilia di questa particolare sfida tra Inter e Milan a porte chiuse, è tornato a parlare, esprimendosi soprattutto su Lautaro Martinez, suo ex compagno di squadra al Racing: "Gli serviva tempo per esplodere, ma aveva già dimostrato la sua classe all'inizio – ha dichiarato Milito a La Gazzetta dello Sport – È sulla strada giusta per diventare un top e il meglio deve ancora venire. Non so quanto mi somigli, ho sempre provato a dargli dei consigli e lui ha la giù sta mentalità per assorbire le informazioni, il merito è tutto suo. È diventato un attaccante completo: eccezionale in area ma va a cercare la palla e si sacrifica molto per i compagni. Con Lukaku forma una grande coppia, sono fatti per giocare insieme e si completano perfettamente. E occhio a Sanchez che mi piace tantissimo. All'Inter grazie a me? Non ho fatto niente, sono stato solo consultato per la mia vicinanza al club. Poi l'Inter è stata brava e veloce a prenderlo. So che è contento dove si trova, si considera nel posto giusto. Poi il calcio cambia e i grandi campioni hanno sempre tante offerte, spetterà a lui decidere".