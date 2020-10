Il centrocampista svizzero è stato uno dei 17 contagiati dal Covid-19 nel gruppo rossoblù: "Siamo esposti come tante altre persone ad avere contatti e questo non ti può far sentire in colpa, è un virus che ha colpito milioni di persone. Esiste la paura, di non stare bene, di contagiare i propri familiari. Da lì in poi l’aspetto del calcio passa in secondo piano. A Verona per il risultato e la prestazione" CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

"È un virus che ha contagiato milioni di persone, ci sono stati più di 36 mila morti in Italia, quindi parliamo di qualcosa che non ti può fare sentire in colpa. Facciamo una vita che ci espone a contatti con altra gente". Valon Behrami è la voce del Genoa che tornerà in campo nel posticipo del lunedì sera della quarta giornata sul campo del Verona dopo lo stop forzato per i 17 casi di positività al Covid-19 in rosa. Il centrocampista svizzero di origini kosovare è stato tra i contagiati. Tornato da tre giorni a disposizione di Rolando Maran, parla ai microfoni di Sky Sport dei particolari giorni vissuti dal gruppo rossoblù. "Viaggiamo, e qui sono arrivati 15 nuovi giocatori che per esempio stavano cercando casa, visitavano appartamenti, vivevano in hotel e incontravano persone per inserirsi in una nuova realtà. Facciamo una vita particolare. Siamo esposti come tante altre persone ad avere contatti e questo non ti può far sentire in colpa".

"Ho avuto paura, esperienza complicata per tutti" leggi anche Perin: "Non sono un untore, giocatori scrupolosi" "Sono stati giorni difficili, poi è diventato un fatto mentale e sono contento di essere uscito di casa per tornare a lavorare" ammette Behrami. "Fisicamente sono abituato a riprendere dopo uno stop, il mio fisico ormai ha automatismi per recuperare dopo un infortunio di un paio di settimane. E vale anche adesso. L’aspetto mentale invece è qualcosa che conoscevo meno, qualcosa di più profondo". Confessa, il centrocampista, di aver avuto paura: "Esiste la paura. Paura di non stare bene, di contagiare i propri familiari. Da lì in poi l’aspetto del calcio passa in secondo piano, perché non sei un calciatore che è malato, ma un uomo malato. Sono questioni un pò più fragili e al di là di come si è vissuta è stata un'esperienza complicata per tutti". A Verona il Genoa ci arriva con 10 tesserati guariti dal Covid. "Ora serve la sensibilità per capire che uno di noi ha vissuto questa esperienza in modo più complicato, altri magari in modo più leggero - è la tesi di Behrami - e quelli che hanno la forza e la voglia di aiutare un proprio compagno devono venire fuori in questo momento".