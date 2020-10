Il portiere, primo contagiato dei 17 del Genoa, racconta la sua esperienza con il virus: "Ho letto giudizi superficiali, ma noi calciatori siamo molto scrupolosi. Il Covid è una malattia subdola" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

"Ci sono stati dei giudizi troppo superficiali sui calciatori. Ci dipingono come ricchi, viziati, privilegiati e menefreghisti: basta con questi cliché, noi siamo sempre stati attenti!". Mattia Perin non ci sta e racconta la sua esperienza con il Covid-19. Intervistato da La Repubblica, il portiere è stato il primo dei 17 calciatori del Genoa contagiati. Adesso, insieme ad altri compagni, è guarito e dopo essere tornato ad allenarsi ricorda i primi momenti della malattia: "Il 21 settembre, la settimana prima di Napoli-Genoa, sono stato a Torino per rivedere la mia famiglia. Era un lunedì e, contrariamente a quanto è stato detto, non esiste alcuna evidenza che io abbia contratto il coronavirus esattamente quel giorno. Il mercoledì abbiamo fatto i tamponi e il giorno seguente è arrivato l’esito: negativo. La sera però ho avuto la febbre".

Stop ai pregiudizi Covid-19 Anche Zajc si è negativizzato: 8 guariti nel Genoa Perin ha difeso la categoria dei calciatori: "Non mi sento responsabile, il caos di Juve-Napoli non è iniziato per colpa del Genoa. Poteva accadere a chiunque, ma se fossimo stati il Real Madrid, l’Inter o la Juventus saremmo stati rispettati di più. I giudizi sono stati troppo superficiali, noi calciatori siamo molto scrupolosi: non togliamo la mascherina e rispettiamo le regole, ma è inevitabile che in campo veniamo a contatto. Questa malattia è subdola e il contagio può avvenire ovunque, dal taxi all’ascensore. Il quadro clinico cambia in poche ore e neanche gli specialisti sanno molto del Covid-19. E i negazionisti sono persone senza coscienza".

L'importanza del calcio Il portiere del Genoa ha poi detto la sua sull’ipotesi di una bolla in stile NBA e sull’importanza che riveste il calcio: "Con i compagni si è anche parlato della bolla - ha spiegato -, ma nessuno di noi è così esperto da sapere cosa sia meglio. Sono certo però che sia necessario fare qualche sacrificio in più perché giocare ogni tre giorni ci ha consumati. Chiellini ha detto che dobbiamo essere pronti a correre dei rischi? Ha ragione. Il calcio non è solo uno svago, ma molto di più. È la cosa più importante tra le cose meno importanti, come dice Sacchi. E sappiamo cosa rappresenta per la gente".