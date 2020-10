Due derby e due episodi per chiarire regole e Var

Due derby, due episodi che sono utili per chiarire il regolamento e/o il protocollo Var. A Liverpool la sfida ha lasciato parecchi strascichi, soprattutto per il gol vittoria annullato nel recupero a Jordan Henderson a causa di un fuorigioco millimetrico di Mané. Ma, proprio come per il gol annullato a Morata, va ricordato che - se da un lato il "guardalinee elettronico" è gestito dall'uomo e in quanto tale fallibile - dall'altro il software che viene utilizzato (il cosiddetto "cross-air") ormai fornisce un verdetto molto accurato, e che quando le linee di difensore e attaccante finiscono quasi per sovrapporsi l'indicazione per i Var è lasciare il verdetto del campo. Si suppone dunque - chiamatelo se volete atto di fede - che quando sul video appaiono la linea rossa e la linea blu vicinissime (accaduto più con Mané che con Morata) significa che in sala Var la differenza era sufficientemente chiara da emettere un verdetto (le linee che vediamo in onda sono più "grossolane" rispetto ai vettori del cross-air).

Inter-Milan, il rigore revocato

Più interessante, dal punto di vista didattico, analizzare gli episodi che hanno portato all'infortunio di Van Dijk e alla revoca del rigore concesso all'Inter. In quest'ultimo caso bisogna focalizzare due momenti: il primo è il rimpallo sui piedi di Kjaer dopo il tocco di Eriksen che porta il pallone verso Lukaku. Trattandosi di una deviazione e non di una giocata il tocco del milanista non può rimettere in gioco l'attaccante avversario. Ciò avverrebbe con il tocco successivo, quando invece Kjaer va deliberatamente sul pallone. Ma a quel punto però il fuorigioco di Lukaku si è già concretizzato perché il centravanti dell'Inter è vicinissimo all'avversario e sta dando a sua volta la caccia al pallone. Dunque fuorigioco e niente rigore