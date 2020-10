Lazio, le ragioni della crisi

Partiva proprio in questi giorni un anno fa la cavalcata della Lazio, che pareva inarrestabile. Dopo il 3-3 contro l'Atalanta, l'Aquila volò veloce portando a casa 16 vittorie e 2 pareggi in 18 partite, fino al 2-0 con il Bologna il 29 febbraio. Poi, il lockdown, la luce che si è spenta e non si è più riaccesa. Le 6 sconfitte che pure non le hanno negato un posto in Champions, quel traguardo tanto voluto, inseguito per 13 anni e che da martedì, contro il Dortmund, è da onorare. Ma i ko in questo avvio di campionato sono già 2 con 7 gol subiti tra la stessa Atalanta e la Samp.