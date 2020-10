Dopo il ritorno alla vittoria in un derby di campionato, la festa rossonera è andata avanti anche sui social. Inevitabili, soprattutto, i messaggi rivolti ai tifosi che, prima dell’inizio della partita, avevano accompagnato i giocatori dall’hotel del ritiro a San Siro in moto o motorino. Anzitutto, la corsa sotto la Curva vuota è l’omaggio del Milan: “Questa sera è anche per tutti voi, tifosi rossoneri”. Poi, il post che ha più fatto parlare: il leone con la bocca insanguinata dopo un lauto pasto di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha poi spiegato il senso del post a Sky Saturday Night: “Avevo tanta fame. Sono stato due settimane a casa (per il Covid-19 ndr), ma al derby volevo esserci a tutti i costi. Il leone volevo postarlo anche all’ultimo derby, ma dopo il 45° andava bene. A fine partita no”. Lo stesso Ibrahimovic ha poi postato su Instagram alcuni video dei tifosi in motorino che hanno scortato i giocatori allo stadio: “Non siamo soli”.