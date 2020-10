Lo svedese parla dopo la prova incredibile nel derby: "Ho fatto un tampone ogni tre giorni, non potevo mancare al derby". Dal ruolo di leader: "Bello, ma i ragazzi seguono e si impegnano", al suo momento: "Non sono stupito da me stesso, conosco me stesso e cosa posso fare. Avessi la condizione dei 20-30 anni non mi fermerebbe nessuno, ma tanto non mi fermano lo stesso". E sul titolo: "Manca ancora tanto ma se ci credi puoi tutto"

Il coronavirus sconfitto in settimana, il ritorno da assoluto protagonista nel derby. Zlatan Ibrahimovic senza mezzi termini: ancora una volta. E con un record in più: è il giocatore che ha segnato il maggior numero di marcature multiple in Serie A dopo i 38 anni di età. Dopo il derby si è presentato a Sky Saturday Night: “Nel mio derby cosa c’era? Tanto, era una partita importantissima contro l’Inter, il Milan non lo vinceva in campionato da 4 anni. Poi ero chiuso in casa da due settimane (e a Milan Tv aggiungerà poi 'Hanno rinchiuso l'animale sbagliato'): avevo tanta fame, ho fatto due gol. Sono un po’ deluso per aver sbagliato il rigore, ma dopo ho fatto gol subito. Poi abbiamo vinto, questo è più importante”.

Ma il Milan può vincere lo scudetto?

Zlatan Ibrahimovic all’inizio non si espone più di tanto: “Siamo all’inizio. Da quando sono arrivato io la squadra sta facendo grandi cose. Dopo il lockdown soprattutto, siamo partiti bene bene. La squadra sta crescendo tanto. Siamo più collettivo, la mentalità è differente, i giovani prendono più responsabilità, fanno più sacrificio. Voi non vedete tutti i giorni come si allenano, lo fanno alla grande”.

Il suo ruolo da leader e perché è tornato in Europa

“Sono il più vecchio, ma la responsabilità la sento tanto e questa situazione a me piace: poi sono tutti disponibili, tutti bravi, seguono e hanno voglia di fame e vincere”. Non manca neanche una vecchia freddura alla Zlatan: “Non sono stupito da me stesso. Conosco il mio livello e cosa posso fare. Dopo l’infortunio mi volevo sentire vivo e sono andato in America per iniziare da zero. Quando sono tornato a Manchester non mi sentivo pronto. Ho detto a Mourinho ‘Con tutto il rispetto, non mi convocare perché non mi sento pronto. Non ti voglio deludere col mio gioco perché questo non è l’Ibra di prima’. Non ero pronto, poi è arrivata l’occasione americana, ho detto sì. Alla fine era il momento di continuare o no. Mino mi ha detto ‘è troppo facile smettere in America, devi tornare e far vedere a tutti che puoi giocare ancora in Europa. Ho detto ‘a chi servo di più?’ C’era il Milan, ‘va bene arrivo’”.