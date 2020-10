Serie A, 4^ giornata: partite e orari di oggi

Altre cinque partite in calendario nella giornata di domenica dopo il poker di gare del sabato: nel programma della quinta giornata c'è Bologna-Sassuolo alle 12:30, mentre il posticipo serale è Roma-Benevento all'Olimpico. Si giocano anche Torino-Cagliari, Spezia-Fiorentina e Udinese-Parma

Archiviato un sabato ricco di emozioni e gol, con la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter, il 4-1 del Napoli all'Atalanta, il pari della Juve a Crotone e il ko della Lazio contro la Samp, il programma della quarta giornata di Serie A prosegue con le cinque partite in calendario nella giornata di domenica.

leggi anche

Parma, un nuovo positivo: salgono a 6 i contagi

Si parte alle 12.30 con il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, per un calendario che passa da due appuntamenti con fischio d'inizio alle 15: la prima Fiorentina senza Chiesa gioca a Cesena sul campo dello Spezia, il Torino attende il Cagliari in un incrocio tra due squadre che hanno avuto un avvio lento. Alle 18 il Parma, privo di sei giocatori a causa del Covid, sarà ospite dell'Udinese ancora a secco di punti. A completare la serie di appuntamenti domenicali, in attesa del posticipo del lunedì sera tra Verona e Genoa, c'è Roma-Benevento alle 20.45 all'Olimpico, con la squadra di Fonseca che arriva dalla vittoria di Udine e ospita i campani di Pippo Inzaghi, a quota 6 punti dopo tre giornate. Queste le partite di oggi:

Domenica 18 ottobre