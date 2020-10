Pedro: "Proviamo a vincere lo Scudetto"

Le parole dello spagnolo dopo la vittoria con il Benevento: "Dobbiamo pensare a vincere il titolo: non sarà facile, ma dobbiamo provarci. In ogni caso, l'obiettivo principale è la Champions League. Con il Benevento tre punti fondamentali, mi trovo sempre più a mio agio con Dzeko e Mkhitaryan"

Dopo il gol da tre punti contro l'Udinese, Pedro si è ripetuto contro il Benevento siglando il momentaneo 1-1 nella gara vinta per 5-2 dalla Roma. Un'altra gioia per lo spagnolo, che conferma le grandi ambizioni personali riguardo la stagione del club giallorosso: "Dobbiamo pensare a vincere il titolo, possiamo vincerlo. Certo, sarà dura contro una squadra come la Juventus, ma dobbiamo provarci. In ogni caso, l'obiettivo primario è la Champions League", le parole dell'ex esterno del Chelsea. Che esulta per il successo contro il Benevento: "Non è stato facile, è stata una partita a tratti complicata ma siamo riusciti a portare a casa la vittoria e tre punti fondamentali".